«ضربت مراته بالشلوت».. محمود العسيلي يحكي لأول مرة قصة المعجبة المجنونة

كشف "شيخ الحارة"، عن أن إحدى المعجبات تهجمت على زوجة الفنان محمود العسيلي، قائلا "إيه حكاية المعجبة اللي ضربت مراتك بالشلوت؟".وقال العسيلي، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "كانت معجبة مجنونة شوية وكانت معجبة جدا، بنتقابل في أماكن خروج كثير، وبتسبب نوع من المشاكل، ومرة تهجمت بشكل أو بآخر على زوجتي، لكن مش بالشلوت".وأصر "شيخ الحارة" أنه كان "شلوت"، فيما حاول العسيلي تجاوز الموقف.وكشف العسيلي، كواليس مشاركته في أغنية تميم يونس "علشان تبقى تقولي لا"، قائلا: "استفدت منها وشرف ليا إني أطلع فيها"، مشيرا إلى أنه عندما أصدر تميم يونس "إنتي أي كلام"، طلب منه العسيلي أن يكون معه في الأغنية القادمة.وأردف: "عشان تبقي تقولي لا عبقرية بس مش أغنية، لأنها بتلعب على المحتوى".ولفت العسيلي، إلى أنه يتابع من المسلسلات "الاختيار والبرنس وبـ100 وش والفتوة"، قائلا:"بتفرج على مسلسلات رمضان وفي حاجات كتير عجباني، لكن رأيي إن 30 حلقة ممكن يأثروا على المحتوى، لو اتعملت 15 حلقة هيكون أفضل، والمشكلة إننا بنتفرج على مسلسلات أجنبية وعارفين الإيقاع السريع".