«صحة الدقهلية» تنفي إصابة وكيل الوزارة ومدير إدارة المرور بكورونا

نفى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ما نشر حول إصابته وإصابة مدير إدارة مرور الدقهلية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن كل ما يتداول حول إصابته أو مخالطته بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عارٍ تماما من الصحة وكذلك مدير إدارة المرور.وأضاف أن المحافظ يخضع لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة تحت إشراف أطباء متخصصين ويقومون باتباع إجراءات الوقاية عند توقيع الكشف الطبي عليه.وأهاب الدكتور سعد مكى بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة عن تناول المعلومات حول أرقام الإصابات أو تداول أسماء أشخاص عن إصابتهم، مؤكدا أن الوزارة تصدر بيانا يوميا بالأعداد.