مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية

ينظّم المركز الوطني للسينما والصورة التونسي، وبالتعاون مع المدرسة العليا للسمعي بقمرت والمعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، بدءا من غد الخميس، لقاءات حواريّة افتراضيّة مع مهنيّين في المجال السينمائي في مجموعة من الميادين على غرار: الاستغلال والتوزيع، هندسة الصوت، إدارة التصوير، الإنتاج، المساعد على الإخراج، المونتاج.وقالت صفحة وزارة الثقافة التونسية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سيتمّ من خلال هذه اللّقاءات التعرّف على التجارب المهنيّة لعدد من المحترفين وتسليط الضوء من خلال هذه التّجارب على مجموعة من الاختصاصات السينمائيّة.وأضافت الوزارة أنه سيتمّ تنظيم هذه اللّقاءات الافتراضيّة وعرضها مباشرة كلّ يوم خميس على صفحة المركز الوطني للسينما والصّورة، عبر البث المباشر، وستكون إدارة الحوارات من طرف كلّ من السيّدة لمياء قيقة والسيّد إقبال زليلة.