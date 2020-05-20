رشوان: لقاء شهري مع المراسلين الأجانب لتوفير سبل نقل الحقائق عن مصر

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن عقد لقاء شهري منتظم بالمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، لوضع آلية محددة لموعد لقاء معهم، تضاف إلى اللقاءات الفردية والجماعية المعتاد إجراؤها معهم.وقال رشوان، في بيان، إن هدف تحديد هذا اللقاء المنتظم هو الاستماع للمراسلين والإجابة على الاستفسارات الخاصة بعملهم وتناولهم لمختلف الشئون المصرية، وكذلك التعرف على آرائهم بالنسبة لأداء مهامهم وتوفير السبل الكفيلة بنقل الحقائق عن مصر في ضوء القواعد المهنية للعمل الصحفي المتعارف عليها عالميًا.وأضاف، أن اللقاء سيعقد الثلاثاء الأول من كل شهر بدءا من 2 يونيو المقبل، في مقر نادي المراسلين الأجانب بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.