«العناني» يصدر قرارًا بإيقاف أحد فنادق مرسى علم

أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قرارا بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة 6 أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضد الفندق بسبب تدني مستوى الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلى أرض الوطن أثناء فترة الحجر الصحي.وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن اللجنة التي قامت بالتفتيش على الفندق تأكدت من حقيقة الشكاوي وأن مستوى الخدمة بالفندق كان دون المستوى، علما بأن الوزارة قد قامت بالتنبيه على كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة لاستقبال العالقين المصريين فور عودتهم لقضاء الحجر الصحي لهم.