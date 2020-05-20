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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:16 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي في دور الإرهابي الخائن هشام عشماوي.

ملخص احداث الحلقة 27 من الاختيار

تشهد الحلقة 27 من مسلسل "الاختيار" العديد من التطورات الهامة في الأحداث وتبدأ بعد قليل على قناة on e، حيث تشهد تمركز المنسي ورجاله في مربع البرث بسيناء ويظهر مدى الترابط والتفاني في أفراد الكتيبة 103 ومدى حبهم وتفانيهم من أجل الوطن، ويجتمع رجال المنسي في مربع البرث يتحدث كل شخص منهم عن حياته الشخصية ويكشف كل منهم عن أمنياته.

أما التكفيريين فيموت منهم الكثير من العناصر بعد هجوم المنسي ورجاله عليهم في إحدى أماكنهم ويبدأون التخطيط للهجوم على مربع البرث الذي يتواجد فيه المنسي ورجال الكتيبة 103، حيث يريد التكفيريين تصفية المنسي ويجهزون لعملية تفجيرية ضخمة.

وتنتهي الحلقة ببداية هجوم التكفيريين على مربع البرث ومحاوطة المنسي ورجاله من كل مكان لتبدأ ملحمة البرث التي يروح ضحيتها المنسي ورجاله.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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