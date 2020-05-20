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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الجزائر: إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:47 م
الجزائر
الجزائر
وكالات
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عرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، إطلاق مشروع إنجاز محطات شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك حسب بيان الحكومة الصادر اليوم.

ويعتزم قطاع الطاقة "إطلاق مشروع ضخم يسمى تافوك 1، من أجل إنجاز محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات خلال الفترة 2020 ـــ 2024، في إطار الانتقال في مجال الطاقة الذي يوجد في صميم مخطط عمل الحكومة للسنوات المقبلة".

وأضاف البيان "علاوة على تلبية الطلب الوطني على الطاقة والحفاظ على مواردنا الأحفورية، فإن إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يسمح لنا بالتموقع في السوق الدولية، من خلال تصدير الكهرباء بسعر تنافسي، وكذا تصدير الـمهارات".

جدير بالذكر أن هذا الـمشروع سيتطلب استثمار مبلغ يتراوح بين2ر3 و6ر3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستحدث 56 ألف فرصة عمل خلال مرحلة البناء، وألفي فرصة عمل خلال مرحلة الاستغلال، مع الإشارة إلى أن الـمحطات التي ستنجز والتي سيتم توزيعها على عشر ولايات، تستدعي تعبئة مساحة إجمالية تقدر بنحو 6400 هكتار تقريبا.

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