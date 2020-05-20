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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:36 م
كورونا
كورونا
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كشفت دراستان حديثتان، اليوم الأربعاء، أن الأجسام المضادة التي يخلقها جسم الإنسان المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمقاومته ومكافحته تزود الجسم بعد الشفاء بمناعة ضد هذا المرض، أي أنه لا يمكن للمصاب أن يُصاب بالعدوى مرة أخرى بعد شفائه منها.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الدراستين المعمليتين أجراهما فرق من الباحثين والعلماء في مركز "بيث إسرائيل ديكونيس" الطبي في مدينة بوسطن الأمريكية، وتم نشر كلتا الدراستين في مجلة العلم الدورية، اليوم الأربعاء.

وأوضح منشور إحدى الدراستين أن الباحثين حقنوا 9 من أحد فصائل قرود المكاك، التي تشارك البشر في 93% من نفس الحمض النووي، بالفيروس الذي يتسبب في عدوى (كوفيد-19)، والذي انتشر سريعا في أجسام القرود قبل أن يُصابوا جميعم بالالتهاب الرئوي، لكن جميعها تعافت من العدوى خلال 28 يوما كجزء من التجربة.

وبعد أسبوع من تعافيها، حقن الباحثون القرود مرة أخرى بفيروس (كوفيد-19)، وعندما قاموا بتحليل ورصد تواجد الفيروس في أجسامها وجدوا أن كميات قليلة من الفيروس موجودة في رئات القردة لكن لم يظهر على أي منها التعب أو المرض، وهو ما استنتج العلماء من خلاله أن جهازها المناعي يحميها من الفيروس.

أما في الدراسة الأخرى، فقام فريق المركز الطبي بحقن 25 قرد مكاك من نفس الفصيلة بجرعتين من أحد النماذج الأولية لأمصال الحمض النووي، التي تم اختراعها لأجل الدراسة واعتمدت على استخدام البروتينات التي يُعتقد أن فيروس كورونا يستخدمها لاختراق خلايا الإنسان.

وتمكنت أجسام كل القرود التي تم حقنها من خلق أجساد مضادة لفيروس كورونا المستجد، بل وخلق الجهاز المناعي لدى بعضها أعدادا كبيرة من الأجساد المضادة تعادل تلك التي أنتجها لدى القردة التي تم شفاؤها من الفيروس بشكل طبيعي دون أمصال.

وقال دان باروش، المؤلف الرئيسي للدراسة ورئيس أبحاث الأمصال والفيروسات في المركز الطبي، "يجب علينا الحرص عند التنبؤ بالتأثير على البشر.. لكن يمكنني أن أقول إن هذه البيانات ترفع من تفاؤلنا بأن المناعة الطبيعية والمناعة التي يقدمها المصل يمكن أن تحدث في أجسام البشر".

وأضاف باروش أنه "تم الاعتقاد منذ مدة طويلة بأنه ستكون هناك مناعة حامية طبيعية بعد الشفاء من (كوفيد-19) لأن هذا ما يحدث مع معظم الفيروسات، لكن الوضع لا يكون دائما هكذا.. فريقنا يرى هذه البيانات مُقنعة جدا".

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