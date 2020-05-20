الصين ترحب بقرار جمعية الصحة العالمية بشأن كورونا

رحبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بالقرار الصادر عن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين بشأن فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) بتوافق الآراء.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" – في تصريح – إنه فيما يتعلق بمسألة مصدر الفيروس، يشير القرار بشكل أساسي إلى الصياغة التي اقترحتها لجنة الطوارئ للوائح الصحة الدولية في الأول من مايو، ويقتصر نطاق البحث بشكل صارم على البحث عن مصادر حيوانية مضيفة ووسيطة وطرق الانتشار، والغرض من ذلك أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل أفضل مع الوباء في المستقبل.وأضاف المتحدث أنه فيما يتعلق بتقييم منظمة الصحة العالمية، يقترح القرار إجراء تقييم من قِبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالتشاور مع الدول الأعضاء، بغرض مراجعة تجربة منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لحالات التفشي وتقديم توصيات للعمل في المستقبل، معبرًا عن أمل بلاده في أن يتم تنفيذ القرار الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية تنفيذا كاملا ودقيقا.