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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان تواصل إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة (صور)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:48 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك جهودا متواصلة تنفذها كافة الجهات المختصة للتعامل السريع والفورى مع أى حالات تعد على أراضى أملاك الدولة، سواء البناء أو الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستعادة أراضى الدولة والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه بالتعدى على حق الشعب، لافتًا إلى أنه تم اليوم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز كوم أمبو، والتى نجحت فى إزالة 3 حالات تعد بمساحة 1225 م2 وسط مشاركة واسعة من مسئولى الوحدة المحلية والإدارة الزراعية بمرافقة قوة أمنية بمركز شرطة كوم أمبو.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن حملات التى يتم تنظيمها تمكنت من إزالة 472 حالة تعد، والتى قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية فترة الحظر فى 25 مارس الماضى وحتى آلان وذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تضمنت إزالة 414 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 356 ألفا و966 م2، بجانب إزالة 58 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 204 أفدنة، موضحًا أنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعد على أراضى بناء بمساحة 43 ألفا و945 م2، في حين تم إزالة 135 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 24 فدانا و13 سهما.

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