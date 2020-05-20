اعتداء عاطل على مهندس في دمياط

اعتدى عاطل على مهندس مدني، في مدينة دمياط، اليوم الأربعاء، بسلاح أبيض، حيث نشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها العاطل بالاعتداء على المهندس ويدعى "إيهاب. م"، وإصابته، أمام مدرسة "علي مشرفة" بمدينة دمياط، حيث وقعت المشاجرة بسبب سيارة تاكسي وأخرى ميكروباص.وتجمهر الأهالي في محاولة لوقف المشاجرة، وملاحقة العاطل، وتم إخطار قوات الشرطة بالواقعة لتحرير محضر شرطي بها، والقبض على المتهم، بعد أن أحدث إصابة بالغة في المهندس بسلاح أبيض.جرى أخذ أقوال الشهود حول الواقعة لاستبيان ما حدث، والتوصل لهوية العاطل وملاحقته، لإلقاء القبض عليه بتهمة إثارة الروع والاعتداء على مواطن بسلاح أبيض وتهديده، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3781 جنح قسم أول بدمياط.كما تم أخذ أقوال المهندس حول الواقعة، وملابسات المشاجرة وما حدث بينهما.