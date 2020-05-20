بالأسماء.. إصابة 7 إثر تصادم سيارتين بقنا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سرفيس، في شارع مجمع المواقف بعد الدولفين بمدينة قنا، بسبب السرعة الزائدة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، بإصابة كل من جمال منير، 42 عامًا، وميخائيل شنودة برام، 37 عامًا، وعبدالرحمن سيد أحمد، 21 عامًا، ووجيه مسعد ذكي، 35 عامًا، وأيمن فهمي أرمانيوس، 37 عامًا، وليبي بخيت خلف، 23 عامًا، وسعيد طلعت فهمي، 20 عامًا.وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات والتي بدأت في معاينة موقع الحادث.