حقوقى: كورونا فضح انهيار النظامين الصحي والاقتصادي في قطر

أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، أن تفشي فيروس كورونا في سجن قطر المركزي وفق البيانات المرعبة التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش، لا يكشف فقط عن انهيار النظام الصحي في قطر، ولكن الاقتصادي أيضا برمته، لافتا إلى أن قطر كانت دولة خليجية غنية بالموارد لكن تنظيم الحمدين دفع بالدولة في طريق الإرهاب والعنف والفقر، وهو ما كانت له تداعيات خطيرة على صورة الدوحة إقليميا وعالميا.وأشار العسال في بيانه اليوم الأربعاء، إلى مطالبة هيومان رايس ووتش السلطات القطرية بأن تخفف عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي، وضمان أن يتمكن كل شخص في السجن المركزي من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة، مشددة على ضرورة أن تتحرك السلطات القطرية بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة بكاملها لخطر العدوى.وقال إن توقعاته أن يبقى النظام القطرى داعما لنفسه وللجماعات الإرهابية دون الاهتمام بالمواطن القطرى وحقوقه الإنسانية، طالما استمر على سياسته الداعمة للإرهاب وتنظيمات العنف، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، فالجميع يخافون الاقتراب من النظام القطري لسوء سمعته.