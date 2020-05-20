إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة بقنا

أصيب مزارع بطلق ناري بسبب خلافات على حد فاصل لقطعة أرض بنجع القصب بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة شريف عبدالرءوف، مزارع، بطلق ناري بقرية نجع القصب بمركز أبوتشت.وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. ا"، أطلق النيران على المجني عليه، بسبب خلافات بينهما على حد فاصل.تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.