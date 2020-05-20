إيطاليا تستأنف رحلات الطيران 3 يونيو

أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن السماح بعودة العمل في جميع مطارات البلاد ابتداء من 3 يونيو المقبل، في ظل تراجع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق قناة "يورو نيوز".وتشهد إيطاليا تراجعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا، حيث أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، منذ يومين، عن تسجيل 153 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا"، في تراجع كبير للوفيات في إيطاليا للمرة الأولى منذ 9 مارس الماضي حيث فرضت البلاد الحجر الصحي، ليصل إجمالي الوفيات لأكثر من 30 ألفا فيما تخطت الإصابات 220 ألفا.وسبق أن أعلنت الحكومة الإيطالية عن صدور مرسوم للسماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم، كما سيسمح بالسفر عبر المناطق، ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه.وأصر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى، ومن المقرر فتح المتاجر في 18 مايو الجاري، وسط مخاوف من حدوث موجات جديدة من الوباء.يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 323 ألفا منذ ظهر الوباء في الصين في ديسمبر 2019، بجانب تسجيل حوالي 5 ملايين إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.