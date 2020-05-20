مرتزقة سوريون: أردوغان يجبر قادة الفصائل على الذهاب لليبيا

أكد مرتزقة سوريين أن الرئيس التركي رجب أردوغان يجبر قادة الفصائل والميليشيات المسلحة في سوريا الموالية له، على إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.ونشرت قناة "العربية" لقطات فيديو لعدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، التقت معهم للإدلاء بشهادتهم عن كيفية تجنيدهم إلى جانب قوات الوفاق غير المعترف بها دوليا.وقال أحد المرتزقة: "نقلونا من الحدود السورية التركية بحافلات وبعد ساعتين ونصف الساعة وصلنا إلى مطار غازي عنتاب التركي في طائرة شحن عسكرية تحمل جنودا".وأضاف آخر: "الرئيس التركي يطلب من رجاله وقواته الخاصة، التواصل مع قيادات سورية لإجبار الشباب على القتال في ليبيا وفق عقود تمتد لـ 3 أشهر وبعدها نعود لسوريا وفق اتفاق مع حكومة الوفاق".يذكر أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، بلغوا نحو 9600 بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3300 مجند، وفقًا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشارت القناة إلى تجنيد نحو 180 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16- 18 عاما، وغالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.وارتفعت حصيلة القتلى في صفوف مقاتلي تركيا جراء المعارك الدائرة على محاور عدة في ليبيا إلى 304 مقاتلين بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18، كما أنه من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.وينتمي معظم القتلى لفصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".