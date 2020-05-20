ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا لـ27888

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 95، وهو ارتفاع طفيف عن عدد وفيات أمس الثلاثاء الذي بلغ 83.وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 27.888، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 278.803.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.