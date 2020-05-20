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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 7 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:32 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال 24 ساعة بجانب تسجيل 7 وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن اجمالي الإصابات وصل إلى 7542 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 568 حالة وفاة.

وأشار بيان الوزارة إلى تماثل 222 حالة جديدة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة من كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3986 حالة حتى اليوم.

يذكر أن رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد تبون، عقد أمس الأول، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة ورصد كورونا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها أن الاجتماع عقد بمقر الرئاسة، بحضور رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالوباء، وتم اتخاذ قرارات جديدة تشدد من الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر.

يذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت عن إعادة فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكورونا.

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