«الإعلام»: الالتزام بالإجراءات لنحتفل بعيد الأضحى دون كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن سبب ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر خلال شهر رمضان هو زحام وتكدس المواطنين قبل شهر رمضان وخلال الشهر.وأوضح الوزير - في بيان اليوم الأربعاء - أن الحكومة منذ بداية الأزمة تسير في مسارين، الأول الحفاظ على المواطنين وعدم انتشار المرض، والثاني الحفاظ على عجلة الاقتصاد مستمرة، لافتا إلى أنه يجب تعاون المواطنين مع الحكومة لمواجهة المرض.وأضاف: "في بداية شهر رمضان كنا نتوقع ارتفاع الإصابات، ووضعنا كل السيناريوهات وقمنا بدراسة عيوبها ومميزاتها بما فيها فكرة فرض الحظر الكامل ولكن وجدناه دون جدوى، والدولة لا تستطيع تحمل هذا الأمر، لأن اقتصادنا ليس بقوة الاقتصاد الفرنسي أو الأمريكي، خاصة وأن كثيرا من المواطنين فقدوا وظائفهم، الأمر الذي جعل الحكومة تقدم منح العمالة غير المنتظمة".وذكر: "نحن أمام مرض مطلوب مننا نتعايش معه، ماكنش سهل علينا فرض إجراءات احترازية مشددة في العيد كما لو كنا في حظر كامل، رقم إصابات كورونا اليوم صادم، ولازم نلتزم عشان نحتفل بالعيد الكبير في ظروف أفضل من ظروف عيد الفطر".