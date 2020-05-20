سها الشرقاوي تكتب: في رمضان.. أسئلة عن ومع النفس!

النفس وما أدراك ما النفس؟!.أعتبرُ أن شهر رمضان الكريم كاشفا لأنفسنا وطاقاتنا الإنسانية، بمعنى آخر نحن نظهر على حقيقتنا ونعرف المزيد عنها في هذا الشهر الذي نعيش فيه دون وسوسة من الشيطان، حيث جاء في حديث الرسول: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين).فهل عرفت نفسك في هذا الشهر ونحن نقترب من وداعه؟فالنفس الإنسانية أنواع كما جاء عن ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسامٍ، وهي: النّفس "الأمّارة بالسوء" وهي نفس كثيرة الذنوب، والنفس "اللوّامة" وهي النفس كثيرة اللوم لصاحبها تخاف الله وتخشي عقابه، والنفس "المطمئنّة" وهي نفس خيرة تأمر بالخير.فأي نوع تميل إليه نفسك؟في الحياة يجمعنا القدر بأشخاص نراهم قبل الشهر الكريم يمارسون جميع أنواع الشر.. الكذب وإنعدام الأخلاق والطمع والجبن والكِبْر والأنانية وغيرها من المعاصي، ثم يأتي عليهم الشهر الكريم، البعض منهم يكف عن الأفعال الباطلة، والبعض الآخر يستمر في ارتكاب المعاصي، وهؤلاء أصحاب النفوس التي تأمر أصحابها بالمعاصي.من الصعب معرفة جميع خبايا ومكنونات النفس البشرية لغموضها الشديد، كما يقول علماء النفس، لذا برأيي أن الحديث إلى النفس ليس جنونا كما يعتقد البعض، بل نحتاجه من وقت لآخر، لمعرفة هذه الخبايا وتلك المكنونات.كذلك.. يعد رمضان الكريم ليس كاشفا لأنفسنا فقط، بل أنه أنسب الأوقات لعمل مراجعة وتقييم تأثير نفوس أخرى على حياتنا، فمن منا لم يقابل نفوس غيرت حياته بشكل إيجابي أو سلبي؟وفي اعتقادي أن هذا الحديث مع النفس - وعن تجربه- يعمل على تنشيط الذاكرة وأجزاء الدماغ المعروف بتفكيرها في منظور آخر وذلك بطرح الأسئلة على أنفسنا، وربما تقييم الأشخاص من حولنا بشكل صحيح دون تاثير من أي نوع.على المستوي الشخصي، لديّ تجربة اكتشفت نفوس لا تستحق المعرفة وذات وجوه متعددة، ووجودهم مؤذي للنفس، وربما نكتشف اشخاص أخطأنا في حقهم، لذا فهو الوقت مناسب لتقويم على جميع الأصعدة الحياتية.لذا أعتقد أن أهم دروس الشهر الكريم بأن علينا أن نستفيد منه في معرفه أنفسنا، وأنفس من حولنا، من حيث القوة والضعف، ومدى التأثر بما حولها، لأن هذا الشهر يخلق مواجهة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام، فلنواجه أنفسنا ونرممها لجعلنا أقوى وتحفيزها على أن تقاوم الشر.