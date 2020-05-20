سها الشرقاوي تكتب: في رمضان.. أسئلة عن ومع النفس!

سها الشرقاوي تكتب: في رمضان.. أسئلة عن ومع النفس!
الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:09 م
النفس وما أدراك ما النفس؟!.
أعتبرُ أن شهر رمضان الكريم كاشفا لأنفسنا وطاقاتنا الإنسانية، بمعنى آخر نحن نظهر على حقيقتنا ونعرف المزيد عنها في هذا الشهر الذي نعيش فيه دون وسوسة من الشيطان، حيث جاء في حديث الرسول: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين).
فهل عرفت نفسك في هذا الشهر ونحن نقترب من وداعه؟
فالنفس الإنسانية أنواع كما جاء عن ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسامٍ، وهي: النّفس "الأمّارة بالسوء" وهي نفس كثيرة الذنوب، والنفس "اللوّامة" وهي النفس كثيرة اللوم لصاحبها تخاف الله وتخشي عقابه، والنفس "المطمئنّة" وهي نفس خيرة تأمر بالخير.
فأي نوع تميل إليه نفسك؟
في الحياة يجمعنا القدر بأشخاص نراهم قبل الشهر الكريم يمارسون جميع أنواع الشر.. الكذب وإنعدام الأخلاق والطمع والجبن والكِبْر والأنانية وغيرها من المعاصي، ثم يأتي عليهم الشهر الكريم، البعض منهم يكف عن الأفعال الباطلة، والبعض الآخر يستمر في ارتكاب المعاصي، وهؤلاء أصحاب النفوس التي تأمر أصحابها بالمعاصي.
من الصعب معرفة جميع خبايا ومكنونات النفس البشرية لغموضها الشديد، كما يقول علماء النفس، لذا برأيي أن الحديث إلى النفس ليس جنونا كما يعتقد البعض، بل نحتاجه من وقت لآخر، لمعرفة هذه الخبايا وتلك المكنونات.
كذلك.. يعد رمضان الكريم ليس كاشفا لأنفسنا فقط، بل أنه أنسب الأوقات لعمل مراجعة وتقييم تأثير نفوس أخرى على حياتنا، فمن منا لم يقابل نفوس غيرت حياته بشكل إيجابي أو سلبي؟
وفي اعتقادي أن هذا الحديث مع النفس - وعن تجربه- يعمل على تنشيط الذاكرة وأجزاء الدماغ المعروف بتفكيرها في منظور آخر وذلك بطرح الأسئلة على أنفسنا، وربما تقييم الأشخاص من حولنا بشكل صحيح دون تاثير من أي نوع.
على المستوي الشخصي، لديّ تجربة اكتشفت نفوس لا تستحق المعرفة وذات وجوه متعددة، ووجودهم مؤذي للنفس، وربما نكتشف اشخاص أخطأنا في حقهم، لذا فهو الوقت مناسب لتقويم على جميع الأصعدة الحياتية.
لذا أعتقد أن أهم دروس الشهر الكريم بأن علينا أن نستفيد منه في معرفه أنفسنا، وأنفس من حولنا، من حيث القوة والضعف، ومدى التأثر بما حولها، لأن هذا الشهر يخلق مواجهة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام، فلنواجه أنفسنا ونرممها لجعلنا أقوى وتحفيزها على أن تقاوم الشر.