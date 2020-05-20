رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سها الشرقاوي تكتب: في رمضان.. أسئلة عن ومع النفس!

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:09 م
سها الشرقاوي
سها الشرقاوي
طباعة

النفس وما أدراك ما النفس؟!.

أعتبرُ أن شهر رمضان الكريم كاشفا لأنفسنا وطاقاتنا الإنسانية، بمعنى آخر نحن نظهر على حقيقتنا ونعرف المزيد عنها في هذا الشهر الذي نعيش فيه دون وسوسة من الشيطان، حيث جاء في حديث الرسول: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين).

فهل عرفت نفسك في هذا الشهر ونحن نقترب من وداعه؟

فالنفس الإنسانية أنواع كما جاء عن ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسامٍ، وهي: النّفس "الأمّارة بالسوء" وهي نفس كثيرة الذنوب، والنفس "اللوّامة" وهي النفس كثيرة اللوم لصاحبها تخاف الله وتخشي عقابه، والنفس "المطمئنّة" وهي نفس خيرة تأمر بالخير.

فأي نوع تميل إليه نفسك؟
في الحياة يجمعنا القدر بأشخاص نراهم قبل الشهر الكريم يمارسون جميع أنواع الشر.. الكذب وإنعدام الأخلاق والطمع والجبن والكِبْر والأنانية وغيرها من المعاصي، ثم يأتي عليهم الشهر الكريم، البعض منهم يكف عن الأفعال الباطلة، والبعض الآخر يستمر في ارتكاب المعاصي، وهؤلاء أصحاب النفوس التي تأمر أصحابها بالمعاصي.

من الصعب معرفة جميع خبايا ومكنونات النفس البشرية لغموضها الشديد، كما يقول علماء النفس، لذا برأيي أن الحديث إلى النفس ليس جنونا كما يعتقد البعض، بل نحتاجه من وقت لآخر، لمعرفة هذه الخبايا وتلك المكنونات.

كذلك.. يعد رمضان الكريم ليس كاشفا لأنفسنا فقط، بل أنه أنسب الأوقات لعمل مراجعة وتقييم تأثير نفوس أخرى على حياتنا، فمن منا لم يقابل نفوس غيرت حياته بشكل إيجابي أو سلبي؟

وفي اعتقادي أن هذا الحديث مع النفس - وعن تجربه- يعمل على تنشيط الذاكرة وأجزاء الدماغ المعروف بتفكيرها في منظور آخر وذلك بطرح الأسئلة على أنفسنا، وربما تقييم الأشخاص من حولنا بشكل صحيح دون تاثير من أي نوع.

على المستوي الشخصي، لديّ تجربة اكتشفت نفوس لا تستحق المعرفة وذات وجوه متعددة، ووجودهم مؤذي للنفس، وربما نكتشف اشخاص أخطأنا في حقهم، لذا فهو الوقت مناسب لتقويم على جميع الأصعدة الحياتية.

لذا أعتقد أن أهم دروس الشهر الكريم بأن علينا أن نستفيد منه في معرفه أنفسنا، وأنفس من حولنا، من حيث القوة والضعف، ومدى التأثر بما حولها، لأن هذا الشهر يخلق مواجهة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام، فلنواجه أنفسنا ونرممها لجعلنا أقوى وتحفيزها على أن تقاوم الشر.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

نجم الساعة

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

حكم بالإعدام عبر تطبيق «زوم» فى سنغافورة

نتائج مشروع البحث.. الاستعلام عن نتيجة الأبحاث 2020 عبر منصة ادمودو new.edmodo

أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين