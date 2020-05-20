انخفاض عائدات السياحة في قبرص بنسبة 73.5% في مارس الماضي

انخفضت عائدات قطاع السياحة في جمهورية قبرص بنسبة 73.5% في مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما أعلنه جهاز الخدمة الإحصائية في قبرص اليوم الأربعاء.وأشارت وكالة الأنباء القبرصية إلى أن الحكومة القبرصية فرضت في 15 مارس الماضي حظرا على دخول البلاد من عدة فئات من الأشخاص، بما في ذلك السياح، كجزء من التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.وخلال تلك الفترة، كشفت الخدمة الإحصائية أن عائدات السياحة في مارس الماضي 25.6 مليون يورو مقارنة بـ 96.6 مليون يورو في الشهر المقابل من العام السابق.وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، قدرت إيرادات السياحة بمبلغ 115.3 مليون يورو مقارنة بـ 188.6 مليون يورو في الفترة المقابلة من عام 2019، مسجلة انخفاضًا بنسبة 38.9%.