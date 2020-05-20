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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن تعليمات عاجلة بشأن الامتحانات التكميلية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:13 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة بشأن الامتحان التكميلي، إذ أصدر مكتب الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير الشئون المعلمين حزمة من التعليمات.

الامتحانات التكميلية


وجاء في الخطاب: "بمناسبة انتهاء الفترة المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، والاستعداد لإعلان نتائج العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، وفي ضوء موافقة الدولة على عقد الامتحانات العامة اعتبارا من 21-6-2020 وحرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب، يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الآتي:

1- الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريا وفق مواصفات الورقة الامتحانية للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول اعتبارا من 21-6-2020 وذلك وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشان وظروف كل مديرية، مع الالتزام التام على كافة المستويات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

2- الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 21-6-2020، وفقا لظروف كل مديرية، وطبقا لتوجيهات الوزير "يكون امتحان الدور الثاني امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15-3-2020 للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي".

3- تقوم كل مدرسة بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية على فرص مدمج من المشروعات البحثية المسلمة عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى المشروعات البحثية المسلمة ورقيا، وذلك لاعتبارها أورق امتحانبه رسمية، مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.

4- تعلن نتائج العام الدراسي اسوة بما هو متبع من كل عام، للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

5- تعلن نتيجة العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين أدوا الامتحان ورقيا الكترونيا مغا؛ بعد الانتهاء من التقدير الإلكتروني.

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«التعليم» تعلن تعليمات عاجلة بشأن الامتحانات التكميلية
«التعليم» تعلن تعليمات عاجلة بشأن الامتحانات التكميلية

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