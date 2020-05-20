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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

فولكسفاجن تعتذر عن منشور دعائي بعد اعتباره عنصريًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:08 م
فولكسفاجن
فولكسفاجن
وكالات
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اعتذرت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن منشور دعائي نشرته عن سيارتها جولف الجديدة على انستجرام وذلك بعد أن قوبل المنشور بانتقادات حادة.

ويظهر مقطع الفيديو القصير، الذي أثار تفاعلات قوية في شبكات التواصل الاجتماعي، رجلا أسود تدفعه يد بيضاء ضخمة أمام السيارة الجديدة، ثم تنقله الصورة أمام مدخل منزل، فيدفعه إبهام اليد الكبيرة إلى داخل المدخل.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء:" بدون شك: الفيديو خاطئ ومبتذل"، مشيرة إلى أنها تتفهم حالة الغضب والحنق التي سببها الفيديو لدى الكثير من المتابعين " ونحن ننأى بأنفسنا عنه ونعتذر لهذا، وسنوضح كيف حدث هذا وسنتخذ عواقب بناء على ذلك".

وفي اللحظة الأخيرة من الفيلم الدعائي ظهرت مجموعة حروف يقترب تشكيلها من كلمة Neger وتعني زنجي.

وقالت الشركة إنها على مدار تاريخها كانت تقف كل شكل من اشكال العنصرية ومعاداة الأجانب والتمييز.

كما ظهر الفيديو الدعائي على تويتر أيضا.

وتم اتخاذ قرار أولي بحظر عرض الفيديو على انستجرام، وكتبت فولكسفاجن:" كما يمكنكم تصور أننا مصدومون حيال إمكانية فهم قصتنا على انستجرام على مثل هذا النحو".

وقد قوبل كلام الشركة بانتقادات أيضا في بعض المواضع، فكتب أحد المستخدمين:" إذن كل شيء كان خياليا وفهم خاطئ؟ آسف، لكننا لم نتوهم العنصرية".

وفي أعقاب ذلك، قدمت فولكسفاجن اعتذارها، وأكدت:" الكثير من المبادرات في الشركة وفي عمالتنا تشجع التنوع والاندماج والتعاون الخالي من الأحكام المسبقة".

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