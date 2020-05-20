عمدة موسكو يحذر من زيادة الحالات الخطرة بين مصابي كورونا

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المدينة والحالات الخطرة بينها لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن معدل الوفيات جراء الوباء في شهر مايو الجاري يتجاوز أرقام أبريل الماضي.وأضاف سوبيانين، خلال اجتماع المجلس الخاص بمحاربة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأربعاء: "أن أعدادا كبيرة من المرضى في مستشفيات المدينة في حالة خطرة"، مؤكدا أن الأطباء يخوضون صراعا من أجل حياة كل مريض.وتابع:" الحالات الخطرة تبقى في أقسام العناية المركزة على مدى 2-3 أسابيع، وتتسبب هذه الأعداد المتراكمة في الضغط الملموس على نظام الرعاية الصحية وتؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات في موسكو".وذكر عمدة موسكو أن نحو ألف مصاب بكورونا في حالة خطرة يدخلون المستشفيات يوميا، موضحا في ذات الوقت أن معدل الإصابات الجديدة بالفيروس انخفض مقارنة بشهر مضى، مشيرا إلى أنه عند التخطيط المستقبلي لمواجهة الوباء لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الإصابة لا تزال عند مستوى مرتفع وأنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من الحالات الخطرة.