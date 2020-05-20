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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يواصل توزيع شنط رمضان بأسوان

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:05 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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واصل حزب مستقبل وطن، فى محافظة أسوان، توزيع الشنط الرمضانية بقرى ونجوع وكفور مركز كوم أمبو، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم" والتى انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، الأمين العام، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.

وأشار النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة - في بيان اليوم - إلى أن هذه الفعالية هى الأكبر والأقوى خلال الشهر الفضيل خاصة وأنها تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر المباركة التى وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر.

قال السيد خالد رضوان أمين مستقبل وطن بمدينة كوم أمبو، أن هذه الفعالية شملت أكبر عدد من القرى والنجوع والكفور بمركز كوم أمبو وأنها ستستمر حتى نهاية الشهر المبارك وحتى بعد انتهائه تأكيدا على تمسكنا بتوفير حياة كريمة لأبناء وطننا وتحقيقا لهدف المبادرة.

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