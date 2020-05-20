7 إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن اكتشاف سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الإصابات الجديدة لمحجورين داخل الحجر الصحي ممن عادوا إلى القطاع مؤخرا من مصر عبر معبر رفح.وأوضح القدرة أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة ارتفع إلى 30 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 16 حالة ومازالت 14 إصابة تحت العلاج.وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف على المضي بقرار فتح المساجد في القطاع ابتداء من بعد غد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر.ودعا "معروف" إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية العامة عند إعادة فتح المساجد بعد إغلاقها لأكثر من شهرين على خلفية التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.