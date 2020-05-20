غادة عبد الرازق تودع استوديو «سلطانة المعز» (صور)

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغنى، ومحمد لطفى، و‏محمد ‏شاهين، و‏دينا، و‏محمود ‏البزاوى، و‏حسن ‏حسنى، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.





شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من كواليس تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" لتعلن من خلالها انتهاء تصوير العمل.وعلقت غادة عبد الرازق على الصور قائلة: "أجمل وأحلى كاست عمل اشتغلت معاه من زمان، مبسوطة جدا إني اشتغلت معاكم وبجد هتوحشوني جدا بحبكم (سلطانة المعز) رمضان 2020 الحمد لله.. فركش".