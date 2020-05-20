«أياما معدودات».. حملة أزهرية أحكامها من القرآن والسنة

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْمن آيات رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)»من تلك الذكر الحكيم في سورة البقرة، استنبطت حملة «أياما معدودات» الذي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أحكامها، وذلك لتسهيل وتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك.وتضمنت «أيامًا معدودات» سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.واستندت الحملة في أحكامها للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك إطار حرص الأزهر على التواصل الاجتماعي، وتوضيح الأمور والأحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا الهامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوعي الإسلامي الصحيح.وتناولت الحملة في موضوعتها: «أحياء سنن النبي المهجورة، وفضل الدعاء والذكر، وبعض أحكام الصيام الخاصة بالنساء، وأجر إفطار الصائم، واهمية استثمار الوقت في رمضان، ومن يجوز لهم الفطر، وكيفية صلاة التراويح وحكمها، وسنن الطعام وأدابه وفضل ليلة القدر والاجتهاد في العبادة».كما تناولت الحملة عددا من السلوكيات المرفوضة في شهر رمضان الكريم ومنها «السب والتنمر والسخرية واللعن».لمتابعة فيديوهات الحملة من خلال هاشتاج «#أياما_معدودات» عبر صفحات سوشيال ميديا الأزهر الشريف «فيسبوك- تويتر- إنستجرام- يوتيوب»