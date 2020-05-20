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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع المتعافين بالعلمين النموذجي إلى 77 بعد خروج 3 حالات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:38 م
المتعافين
المتعافين
ياسمين شعيب
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شهدت مستشفي العلمين النموذجي بمنطقة العزل الثانية في محافظة مطروح، خروج 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتعافي اثنين منهم.

وقال الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين النموذجي، أن حالات التعافي والخروج من المستشفى ارتفعت الى 77 شخصا مقسمين، على 26 حالة تعافي وخروج نهائي، و51 حالة تم تحويلهم إلي نزل الشباب ".

وتابع أنه خرج اليوم 3 حالات من المستشفى بعد تعافي حالتين منهم من فيروس كورونا المستجد وتحويل الأخري الي نزل الشباب وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح "ظريف" أنه تم خروج الحالات بعد استقرار حالتهم الصحية وإجراء جميع الفحوصات الطبية الشاملة، التي أثبتت تعافي حالتين من فيروس كورونا المستجد وتم تحويل الحالة الأخري الي نزل الشباب.

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