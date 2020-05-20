محافظ المنوفية يخصص مستشفى اليوم الواحد بأشمون للعزل

أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، عن تجهيز مستشفى اليوم الواحد بمركز أشمون كمستشفى عزل إضافي بسعة 60 سريرا، لتنضم إلى مستشفى الباجور المركزى وجناح مبنى اليونسكو كمناطق للعزل الصحي للحالات المصابه بفيروس كورونا.ولفت المحافظ إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية تم تخصيص جناح بسعة 40 سرير بمستشفى العربي الجديد بقويسنا، لاستقبال الحالات المصابة وسيتم افتتاحها بداية الأسبوع المقبل لتخفيف حدة الضغط على مستشفيات العزل والتى لم تعد تستوعب الأعداد المصابة.وأوضح "أبو ليمون"، ضرورة تكثيف برامج التوعية للمواطنين، وكيفية التعامل مع بدء ظهور الاشتباه بالإصابات وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المعمول به.