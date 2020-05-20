نقيب المحامين يؤجل حلف اليمين للمنتسبين الجدد لـ 28 يونيو

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد إلى الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 28 يونيو المقبل.وجاء في نص القرارأنه، " نظرًا لارتفاع وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتزايد الاستحكامات التي أمرت بها الدولة للوقاية، وحرصًا على حياة شباب المحامين، تأجلت جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد إلى الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 2862020".