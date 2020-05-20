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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يوجه كلمة للمواطنين في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:26 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للوزراء وجموع المصريين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الذي عقد برئاسته، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد" خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بما ورد في القرارات التي صدرت أمس، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، طوال فترة إجازة عيد الفطر، وكذلك ما بعد انتهائها، لافتًا إلى أن القرارات تضمنت إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بالفيروس، وسعيًا لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية.

وفي هذا الصدد، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التأكيد أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لتكون الكمامات المستدامة متوافرة لدى المواطنين، وبأسعار مقبولة، وبجودة عالية، في ضوء اتجاه الحكومة، مثلها مثل باقى دول العالم، نحو التعايش مع الفيروس، خلال المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي من هذه الكمامات، من خلال الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع والإمكانيات المتوافرة بها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة وهي تتخذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد، تعمل على منع التجمعات التي تشهدها الأعياد في الميادين العامة والشوارع؛ سعيًا لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم بالمقام الأول، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا، وأن يُعيد علينا هذه الأيام ونحن في أفضل حال.

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