الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا مرقس الـ106

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى تذكار نياحة البابا مرقس السابع البطريرك رقم ( 106) في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية.وعلى الرغم من توقف الكنائس عن إتمام مراسم وطقوس القداسات الإلهية والشعائر الدينية، فإن الأديرة ذات الطابع المتغلق في الصحراء، أتمت الاحتفال بالذكرى في القداس الإلهي الصباحي، بقراءة سيرته الذاتية.ويقول كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" إن الكنيسة تعيد في هذا اليوم بتذكار نياحة البابا مرقص السابع البطريرك ( 106). وكان هذا البابا من ناحية قلوصنا من أعمال أبرشية البهنسا وكان اسمه سمعان وذهب أولًا إلى دير أنبا أنطونيوس وهو شاب صغير السن وأقام فيه مدة وكان يتردد علي ديري أنبا أنطونيوس وأنبا بولا ولبس زي الرهبنة ورسم كاهنا بدير أنبا بولا بجبل نمرا.وأضاف أنه لما تنيح البابا يوأنس السابع عشر البطريرك (105) وقع الاختيار عليه ليخلفه علي الكرسي البطريركي فأحضروه من ديره ورسموه بطريركًا في يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر بشنس سنة 1461 ش ( 30 مايو سنة 1745 م) تذكار دخول المسيح أرض مصر، في إشارة إلى أنه قد قاسي هذا البابا في تلك الأيام شدائد وأهوالا كثيرة أحيانا من المخالفين وأخري من الشعب.