رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا مرقس الـ106

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:24 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى تذكار نياحة البابا مرقس السابع البطريرك رقم ( 106) في تعداد بطاركة الكنيسة المصرية.

وعلى الرغم من توقف الكنائس عن إتمام مراسم وطقوس القداسات الإلهية والشعائر الدينية، فإن الأديرة ذات الطابع المتغلق في الصحراء، أتمت الاحتفال بالذكرى في القداس الإلهي الصباحي، بقراءة سيرته الذاتية.

ويقول كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار" إن الكنيسة تعيد في هذا اليوم بتذكار نياحة البابا مرقص السابع البطريرك ( 106). وكان هذا البابا من ناحية قلوصنا من أعمال أبرشية البهنسا وكان اسمه سمعان وذهب أولًا  إلى دير أنبا أنطونيوس وهو شاب صغير السن وأقام فيه مدة وكان يتردد علي ديري أنبا أنطونيوس وأنبا بولا ولبس زي الرهبنة ورسم كاهنا بدير أنبا بولا بجبل نمرا.

وأضاف أنه لما تنيح البابا يوأنس السابع عشر البطريرك (105) وقع الاختيار عليه ليخلفه علي الكرسي البطريركي فأحضروه من ديره ورسموه بطريركًا في يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر بشنس سنة 1461 ش ( 30 مايو سنة 1745 م) تذكار دخول المسيح أرض مصر، في إشارة إلى أنه قد قاسي هذا البابا في تلك الأيام شدائد وأهوالا كثيرة أحيانا من المخالفين وأخري من الشعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

التفاصيل الكاملة لإصابة وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

نتائج مشروع البحث.. الاستعلام عن نتيجة الأبحاث 2020 عبر منصة ادمودو new.edmodo

أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان

أقوى إعصار منذ نحو 10 سنوات يضرب جنوب شرقي آسيا

«رسائل موبايل وصور».. تهنئة عيد الفطر 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

أيام زمان: قصة كتاب سرى حبيس ادراج أمبرتو إكو حتي وفاته

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء