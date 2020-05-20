جهود مكثفة لضبط المتهم بسرقة صيدلي بالإكراه في الهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من جهودها لضبط المتهم بسرقة صيدلي تحت تهديد السلاح بالهرم.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من صيدلي بتعرضه للسرقه من قبل شخص تحت تهديد السلاح أثناء قيامه بعمله داخل الصيدلية، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم.وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل عدد المجنى عليه بالسلاح النارى وسرق مبلغ مالي،وتحرر محضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيقات.السرقة بالإكراه من الجرائم المروعة، التى تثير الذعر والرعب فى نفوس المواطنين، خاصة إذا اقترنت بإصابات أو جروح بالأسلحة النارية أو البيضاء، ومع تشديد عقوبتها فى القانون المصرى إلا أنها انتشرت مؤخرًا فى الشوارع المصرية والمناطق وبخاصة الشعبية.ويعاقب المتهم وفق نص المادة 314 من قانون العقوبات، لعقوبة السرقة بالإكراه، والتى تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".