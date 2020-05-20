رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحويل معهد الكبد والقاهرة الفاطمية والزيتون لمستشفيات عزل صحي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:16 م
مستشفي
مستشفي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
كشفت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية عن تحويل ٣ مستشفيات تابعين لها لمستشفيات العزل الصحي.

وأوضحت الهيئة أن وزارة الصحة وجهت بتحويل معهد الكبد ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الزيتون التخصصى لمستشفيات فحص وعزل لمرضى كورونا.

وبالنسبة لوضع المرضى بالمستشفيات التى تم تحويلها لمستشفيات عزل، أوضحت أن معهد الكبد كان يضم حالتين محجوزين فى الرعاية تم تحويلهم لمستشفى احمد ماهر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم، فى حين ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة، لافته إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

التفاصيل الكاملة لإصابة وزير البترول الأسبق بفيروس كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

منوعات

نتائج مشروع البحث.. الاستعلام عن نتيجة الأبحاث 2020 عبر منصة ادمودو new.edmodo

أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان

أقوى إعصار منذ نحو 10 سنوات يضرب جنوب شرقي آسيا

«رسائل موبايل وصور».. تهنئة عيد الفطر 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

أيام زمان: قصة كتاب سرى حبيس ادراج أمبرتو إكو حتي وفاته

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء