تحويل معهد الكبد والقاهرة الفاطمية والزيتون لمستشفيات عزل صحي

كشفت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية عن تحويل ٣ مستشفيات تابعين لها لمستشفيات العزل الصحي.وأوضحت الهيئة أن وزارة الصحة وجهت بتحويل معهد الكبد ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الزيتون التخصصى لمستشفيات فحص وعزل لمرضى كورونا.وبالنسبة لوضع المرضى بالمستشفيات التى تم تحويلها لمستشفيات عزل، أوضحت أن معهد الكبد كان يضم حالتين محجوزين فى الرعاية تم تحويلهم لمستشفى احمد ماهر.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم، فى حين ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.وأضافت أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة، لافته إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشارت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.