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اجتماع تنسيقى بين الطيران والسياحة والصحة والسكان لمناقشة آليات خروج المقمين بمرسى علم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:11 م
المقمين بمرسى علم
المقمين بمرسى علم
محمود السعدى
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تلقت لجنة العالقين المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، العديد من الاستفسارات من جانب المواطنين العائدين الى أرض الوطن بعد إعلان القرار الصادر من وزارة الصحة والسكان بشأن تعديل مدة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج إلى 7 أيام فقط بدلًا من 14.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بعقد إجتماع تنسيقي بمقر وزارة الطيران المدني بحضور عدد من ممثلي وزارة الطيران ووزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار ورئيس غرفة المنشآت الفندقية لمناقشة آليه إنهاء إجراءت خروج المصريين الموجودين في مرسي علم (لقضاء فترة الحجز الصحي قبل العودة لمنازلهم)، وكذا الآلية التي سيتم بها رد المبالغ المالية المستحقة لهم والمتمثلة في الفرق بين عدد الليالي الفعلية التي قضوها في الفندق، والمبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله منهم من شركات الطيران مقابل الإقامة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد تعديل مدة الحجر الصحي.

وخلال الاجتماع تم تحديد آليات وضوابط محددة للاسترداد النقدي للمبلغ المتبقي للشخص الذي استوفى مدة الحجر الصحي 7 أيام بدلًا من 14 يومًا.

على النحو التالي:
١- قيام إدارة الفندق بإعطاء الشخص الذي استوفي مدة الحجر الصحي خطاب مختوم وموقع من إدارة الفندق بعدد الليالي التي قضاها بالفندق حتى يتمكن من استرداد فرق المبالغ من شركة الطيران.

٢- بالنسبة لركاب مصر للطيران: يقوم الراكب بإرسال بريد الكتروني للشركة على [email protected]
وستقوم الشركة من جانبها بإرسال وثيقة للركاب بالمبلغ المتبقي له يستطيع صرفه من أحد مكاتب مصر للطيران، او يتوجه مباشرة الى احد مكاتب مصر للطيران بالخطاب المختوم من الفندق.

٣- بالنسبة لركاب شركة أير كايرو: يقوم الراكب بالدخول على موقع الشركة flyaircairo.com ثم ملئ Refund Form، او الاتصال برقم 26955555، او التوجه لمقر شركة أير كايرو (٦ شارع الصفا، مساكن شيراتون) بالخطاب المختوم من الفندق.

وستقوم شركة الطيران (مصر للطيران او اير كايرو) برد المبالغ المستحقة خلال ١٤ يوم عمل من تاريخ مغادرة الفندق.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة التنسيق بين شركتي الطيران (مصر للطيران واير كايرو) والفندق لتحديد مواعيد رحلات المغادرة للركاب والعمل علي إنهاء إجراءت سفرهم قبل موعد الرحلات بوقت كاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إجراء التحاليل اللازمة.

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