السيطرة على حريق مطعم في عين شمس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في مطعم ومحل وجبات في منطقة عين شمس.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مطعم فى عين شمس وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كل الاتجاهات دون وقوع إصابات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.وتتزايد الحرائق في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم الالتزام من ملاك العقارات والمحلات باتباع الاساليب السليمة والمهنية مثل استخدام المكيفات بطريقة خاطئة مما ينتج عنها حدوث ماس كهربائي، ووجود مواد قابلة للاشتعال تساعد على سرعة انتشار الحريق وامتداده.