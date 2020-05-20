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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل وطن» يوزع 7 آلاف كرتونة رمضانية في كفر الشيخ

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:00 م
كرتونة رمضانية
كرتونة رمضانية
عمرو الشامي
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وزع حزب "مستقبل وطن" بمحافظة كفرالشيخ 7000 كرتونة مواد غذائية، بمراكز مطوبس، وقلين، ومركز وبندر كفرالشيخ، على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن" تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقالت الدكتورة فريدة عبدة، أمين الحزب بمركز مطوبس، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة، جرى اليوم الأربعاء، توزيع 2000 كرتونة وعبوة مواد غذائية، وكميات كبيرة من البطاطس، بمدينة مطوبس، وقرى المركز، للأسر المتضررة، من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والأكثر احتياجًا، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إيهاب المسماري، أمين التنظيم بمركز مطوبس، إلى أن المرحلة الثانية، من مبادرة حياة كريمة، تم توزيعها اليوم، على الأسر الأكثر احتياجًا، بقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، وبريدعة، وخليج قبلى، وخليج بحرى، ومنية المرشد، وإبيانة، وقومسيون شرق، وغيرها.

ووزعت أمانة قلين بقيادة العميد همام جودة، خلال الأيام الماضية، 2000 كرتونة مواد غذائية على قرى المركز، بينما وزعت أمانة مركز كفر الشيخ بقيادة محمد عماد، 1500 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى كما وزعت أمانة بندر كفر الشيخ بقيادة طارق رشوان في وقت سابق 1500 كرتونة أيضا.

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