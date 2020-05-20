نتائج مشروع البحث.. الاستعلام عن نتيجة الأبحاث 2020 عبر منصة ادمودو new.edmodo

يتابع أولياء الأمور على مدار اليوم نتائج مشروع البحث لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي عقب تسليم نتائج الأبحاث طوال فترة من 9 مايو إلى 16 من نفس الشهر سواء إلكترونيا من خلال منصة ادمودو new.edmodo او ورقيا من خلال وضعه في ظرف ابيض وتسليمه للمدرسة.

نتائج مشروع البحث

تسليم نتائج الابحاث

وقبل بدء إجازة عيد الفطر يبحث اولياء الأمور عن نتائج مشروع البحث للطلاب وننوه انه يجب متابعة حساب الطلبة والطالبات على منصة ادمودو new.edomdo لمعرفة نتائج الأبحاث لصفوف النقل الرابع والخامس الابتدائي، وذلك للطلاب الذين سلموا مشروع البحث إلكترونيا، أما للطلاب الذين سلموا مشروع البحث ورقيا، تقوم المدرسة بعملية الرصد والمراجعة ويتم اعتمادها من المدير.

نتائج الابحاث عبر منصة ادمودو new.edmodo

تنحصر نتيجة الأبحاث من خلال مقبول في حال كان الطالب ناجح او غير مقبول في حال كون الطالب راسب ولا يوجد درجات بالأرقام.

وفي ذات السياق، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن طريقة تقييم المشروع مثلا،: لو تضمن 10 عناصر وحصل الطالب على 5 علامات صح على كل عنصر سيكون المشروع جيد ومقبول والبحث ليس مقلق، ونتيجة البحث مقبول أو غير مقبول فقط مفيش درجات بالأرقام.





اقرأ ايضا

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo



