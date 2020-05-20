مطالب بتخصيص مستشفيات عزل للأطقم الطبية المصابة بكورونا

خاطب الدكتور حسين خيري رئيس مجلس اتحاد المهن الطبية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ووزارة الصحة بتوفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به.وذلك نظرًا للجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية في مواجهة فيروس كورونا، فهم خط الدفاع الأول للمواجهة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه.وطالب المجلس سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة، وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها، لافته إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي.