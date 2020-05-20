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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم 792 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة في يونيو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:50 م
وحدات سكن
وحدات سكن
علا العلاف
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كشف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، انه يستعد لتسليم عدد ٧٩٢ وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي بواقع 33 عمارة سكنية بقطاع "د" ليبدأ تسليم الوحدات المخصص لهم بداية من يونيو المقبل.

وأعلن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، فى تصريحات خاصة للدستور، أنه يجري عمل التجهيزات عدد ٧٠٠ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بواقع 29 عمارة سكنية.

وأوضح "النجار" أن إدارة الطرق اليوم قامت بمواصلة أعمال الأسفلت بالطريق الدائري ابني بيتك ٦ بالإضافة لأعمال الأسفلت بشوارع ٢٦-٢٨-٢٩ بقطاع "ج"، كما أنتهت إدارة الكهرباء من معاينة واختبار موزع قطاع "د" بمشروع الـ٨٠٠ فدان وعدد (٣) غرف محولات كهرباء لتغذية المنطقة الأولى بقطاع "د" وجار التنسيق مع شبكات وتحكم ٦ أكتوبر لإنهاء إجراءات اطلاق التيار الكهربائي.

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