30% تخفيضات بأسعار الأسماك.. إليك القائمة

قال رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات على الأسماك الطازجة والمجمدة تتراوح ما بين 20% إلى 30% في الفروع الثابتة البالغة نحو ٢٢ فرعًا منتشرًا في محافظتي القاهرة والجيزة لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك.وأضاف «ربيع» لـ«الدستور» أنه يتم طرح أسماك الماكريل بسعر ٤٥ جنيهًا الأيزلندي الفاخر، والبوري البلدي بسعر ٥٥ جنيهًا للكيلوجرام.وأشار إلى طرح الجمبري بـ140 جنيهًا وأسماك اللوت بـ٧٥ جنيهًا والسبيط بـ١٥٠جنيهًا، وأسماك موسي بـ٦٠ جنيهًا، والدنيس بـ١٣٥ جنيهًا.