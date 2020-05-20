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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء ماراثون امتحانات «أولى ثانوي».. والنتيجة بعد العيد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:46 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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انتهت الامتحانات الإلكترونية، منذ قليل، لطلاب صفوف الأول الثانوي العام، بامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، التي انطلقت في ٢٩ أبريل الماضي، وخاضها ما يقارب من مليون و٢٠٠ ألف طالب وطالبة.

واختتم ماراثون الامتحانات الإلكترونية، طلاب الصف الأول الثانوي، بأداء اختبار مادة الكيمياء من منازلهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، وكان الطلاب الصف الثاني قد انتهوا من أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي يوم الأحد الماضي.

وفي السياق نفسه، تواصل كنترولات التصحيح الإلكتروني في مختلف المحافظات عمليات التصحيح الإلكترونية للأسئلة الاختيارية دون تدخل بشري، بينما يقوم المعلمون بتصحيح الاسئلة المقالية الكترونيا عبر أجهزة التابلت خاصة بهم.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية، إنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية، عقب إجازة عيد الفطر.

يذكر أن امتحانات صفوف النقل الثانوية لنهاية العام الدراسي الحالي، تم تأديتها إلكترونيا، للطلاب بمنازلهم، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد كوفيد ١٩.

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