«التموين»: توريد 64 ألف طن أقماح محلية يوميا

أعلن المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معدلات التوريد للأقماح يوميا بلغت حاليا نحو ٦٤ ألف طن من خلال مواقع الاستلام، متوقعا أن تصل معدلات التوريد على نهاية الموسم ل٣ ملايين و٤٠٠ ألف طن.وأشار في تصريح خاص للدستور، إلى أن هناك متابعة مديريات التموين من خلال الغرف الفرعية عمليات التوريد للأقماح وحصر الكميات المستلمة والمرفوضة، ومن خلال الخطوط الساخنة، ورفع تقرير للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والعمل على حل المشاكل وإزالة العقبات التي تواجه الموردين.وتابع أن الأرصدة الاحتياطية للأقماح كافية وتغطي الاحتياجات المحلية لصالح إنتاج رغيف الخبز لعدة شهور مقبلة، لافتا إلى أنه يتم السحب بنسبة ١٠٠٪ على الأقماح المستوردة وطحنها في المطاحن لحين الانتهاء من الموسم.