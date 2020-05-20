تفريغ 5790 طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAC التى ترفع علم كوموروس ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 5790 طن رخام بالميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.