سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في مدينة نصر

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة مدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد ضبط 4أشخاص وبحوزتهم فرد خرطوش و4 طلقات حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها متران بعمق 30 مترا، وأدوات التنقيب.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.