سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في مدينة نصر
الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:44 م
هدير مصطفىطباعة
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد ضبط 4أشخاص وبحوزتهم فرد خرطوش و4 طلقات حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها متران بعمق 30 مترا، وأدوات التنقيب.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد ضبط 4أشخاص وبحوزتهم فرد خرطوش و4 طلقات حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها متران بعمق 30 مترا، وأدوات التنقيب.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.