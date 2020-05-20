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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة اليابانية تعمل على تصنيع عقار أفيجان المستخدم في علاج كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:35 م
أفيجان
أفيجان
إسراء جمال
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في ظل توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والقطاع الصناعي لدفع عجلة الابتكار والتطوير والبحث والإنتاج، وفي إطار السعي الحثيث لمواجهة تداعيات جائحة كورونا يواصل الباحثون بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جهودهم لتفعيل الشراكة الأكاديمية-الصناعية بهدف الوصول لأفضل المنظومات العلاجية وتوفير الأدوية مع وزارة الصحة والسكان وقطاع الصناعات الدوائية.

وأفاد الدكتور شريف فؤاد حمّاد- الأستاذ المشارك في الكيمياء الطبية والبيولوجيا الحيوية، بأنه من خلال عضويته في لجنة الجودة كاستشاري في هيئة الدواء المصري، وكذلك كمستشار لقطاع الأبحاث والتطوير بشركة إيڤا للصناعات الدوائية ؛ فإنه والباحثين بالجامعة وشركة إيڤا يسابقون الزمن لتطوير وتصنيع العقار المثيل لدواء Avigan الياباني والذي ثبتت فاعليته في تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في كل من اليابان والصين من أجل توفير هذا الدواء الفاعل للإسهام في علاج فيروس كورونا طبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية.

وتم قبول مشروع تصنيع الخامة الدوائية لعقار هيدروكسي كلوروكوين الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة ذات الجائحة وذلك بالتعاون التصنيعي والعلمي بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومصنع نور الشرق للكيماويات وشركة إيڤا للمستحضرات الدوائية.

وأشار الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، إلى أن جهود الجامعة المصرية اليابانية سوف تتواصل من أجل تعظيم مخرجات البحث العلمي وتطويعها لخدمة البلاد في مختلف المجالات وأن ثمة مشروعات أخرى تتعلق بإسهام الجامعة في مكافحة فيروس كورونا يعمل عليها الأستاذة والباحثون وسوف تقدم للجهات المعنية ويعلن عنها قريبا.

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