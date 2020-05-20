متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن أسباب القفزة الكبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد أمس بعد تسجيل 720 إصابة جديدة بالفيروس، لافتًا إلى أن السبب الأول لارتفاع الحالات المسجلة هو زيادة التخالط بين المواطنين وعدم اتباع الإجراءات الوقائية أو الاحترازية للوقاية من الفيروس.وقال مجاهد لـ«الدستور» إن أكثر من 50% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها فى القاهرة الكبرى تليها محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم، لافتًا إلى أنه فى المقابل هناك محافظات حققت انخفاضًا فى إصابة مواطنيها بفيروس كورونا بعد اتباعهم الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا.وأضاف أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن ما زال في السيناريو الثانى ولم ننتقل إلى السيناريو الثالث، إذ إن جميع الإصابات التى تم تسجيلها من المخالطين لحالات إيجابية وتم اكتشافها من خلال إجراءات التقصي والترصد التي تقوم بها وزارة الصحة في كل المحافظات، في حين أن السيناريو الثالث يتمثل في وجود عدوى مجتمعية وعدم معرفة مصدر الإصابات والذي لم تصل مصر له حتى الآن.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم، فى حين ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ3742 متعافيًا.وأضافت أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة، لافتة إلى أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.