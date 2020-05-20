الجهاز المركزى للمحاسبات يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر

قدم المستشار هشام بدوي - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لقيادات الجهاز والأعضاء والعاملين وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.أعاده الله عليكم وعلى مصرنا العزيزة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع عن بلادنا الوباء ويحفظها من كل سوء.