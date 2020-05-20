برلمانى روسى يؤكد استعداد بلاده للعب دور الوسيط فى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى

أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأربعاء أن (موسكو) على استعداد للعب دور الوسيط فى النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.وقال السيناتور الروسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل العمل، وإنها مستعدة للوساطة لمصلحة جميع الأطراف.وأضاف أن الهدف هو تحقيق السلام، باعتباره الحل الوحيد لحل مشكلة الشرق الأوسط "الأزلية"، مشيرًا إلى أن الأفعال " الأحادية " تمثل خطرًا على جميع سكان المنطقة، وأنه تتعين العودة إلى مائدة المفاوضات.